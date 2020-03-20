Коронавирус: МИД отменил спецрейс МАУ для застрявших на Кипре украинцев, потому что они отказались платить суперцену

МАУ. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n135519-koronavirus-mid-otmenil-specreys-mau-dlya-zastryavshih-na-kipre-ukraincev-potomu-chto-oni.html

Ракурс

Коронавирус прибавил работы Министерству иностранных дел Украины, ведь за рубежом оказалось очень много украинских граждан, которые решили в экстренном порядке возвратиться на родину. Консульский отдел посольства Украины в республике Кипр организовал на сегодняшнюю дату два авиарейса из Кипра в Украину, но один рейс пришлось отменить из-за отсутствия спроса на билеты.

Самолет компании SkyUp с 188 украинцами на борту вылетел в Украину согласно расписанию. Зато рейс самолета компании МАУ пришлось отменить, так как на данный рейс было продано всего 19 билетов, сообщает в Facebook Консульский отдел посольства Украины в республике Кипр.

Стоимость билетов будет возвращена покупателям компанией МАУ. В консульстве уточнили, что компания МАУ готова совершить чартерный рейс, если наберется не менее 180 пассажиров, но не ранее 24 марта.

Также в сообщении указано, что выезд граждан — это не только обязанность государства, но и личная ответственность каждого украинца. В консульстве уточнили, что бесплатных авиарейсов из Кипра в Украину не будет, поэтому каждый гражданин Украины обязан самостоятельно решить для себя, будет он возвращаться на родину или нет.

Однако в этой истории есть один маленький нюанс — это цена билетов. В соцсетях появилась информация о том, что рейсы из Кипра, на которые у людей были заблаговременно куплены билеты по 30 евро, были отменены. Вместо этого был запущен авиарейс МАУ, билеты на который уже стоили 180 евро. За такую цену люди попросту отказались покупать билеты.

Как ранее писал «Ракурс», в аэропорт «Борисполь» прибыли четыре рейса из Египта с украинскими туристами на борту.