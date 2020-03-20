Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135523-koronavirus-v-ukrayini-na-donechchyni-sim-pidozr-na-zarajennya-covid-19.html

Ракурс

На Донеччині з підозрою на коронавірус госпіталізовані семеро осіб.

Нових підозр на зараження в області за останню добу не з’явилося. Станом на 20 березня в області зареєстрований один випадок зараження. Триває дослідження ще семи хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Про це повідомив начальник відділу стратегічного розвитку департаменту охорони здоров’я ДОДА Олександр Педенко на брифінгу.

Чиновник подякував жителям Мар’їнського району, які повернулися з відпочинку з Єгипту та повідомили про це своїх сімейний лікарів. Туристи повідомили, що стан їх здоров’я задовільний. За ними наглядають медики.

Звертаюся до сіх, хто повернувся з країн, де зафіксовано спалах коронавірусу. Повідомте про це своїх сімейних лікарів, навіть, якщо у вас хороше самопочуття, — зазначив Педенко.

Нагадаємо, в Україні є 26 підтверджених випадків зараження COVID-19, троє хворих померли. Режим надзвичайної ситуації раніше ввели у Києві та Київській області, Чернівецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях.