Сергей Шахов, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/n135533-epidemiya-koronavirusa-shahov-poseschal-evropu-v-kompanii-chinovnikov-oni-takje-zaboleli-smi.html

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Народный депутат Сергей Шахов, у которого недавно обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2, посещал уже охваченную вспышкой инфекции Европу на чартерном самолете в составе группы «весьма состоятельных государственных служащих» из двух городов Украины.

В то время уже были введены ограничения на авиаполеты. Об этом в своем Фейсбуке сообщил главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

По его словам, эти должностные лица, после того как вернулись в Украину, стали первыми инфицированными коронавирусом людьми в своих городах и сейчас в стабильном состоянии находятся на лечении дома. Однако в Украине они уже успели сконтактировать с десятками людей, личности которых теперь устанавливают правоохранители.

Имена всех заболевших и всех, кто с ними контактировал, не раскрывают, чтобы не создавать панику и не предавать огласке факт такого приключения высокопоставленных людей, — отметил Бутусов.

О том, что у Шахова обнаружили коронавирус, стало известно 18 марта. Нардеп в период с 8 по 11 марта был во Франции.

Шахов проживает в Обуховском районе Киевской области, он стал первым официально обнаруженным на Киевщине лицом с новым коронавирусом.

Стоит добавить, что несколько дней назад помощник одного из народных депутатов Владимир Пригладь опубликовал в своем Фейсбуке фото, на котором он находится на больничной койке. Впрочем, Пригладь не уточнил, болен ли он именно коронавирусом.

Напомним, коронавирус недавно также обнаружили у жены Шахова.