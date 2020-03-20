Один из руководителей «Нафтогаза» Андрей Фаворов. Фото: glavcom.ua

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Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили в организме директора по интегрированному газовому бизнесу НАК «Нафтогаз-Украины» Андрея Фаворова.

Чиновник, вероятно, подхватил вирус во время перелета в Украину. Ему стало плохо в субботу, 14 марта. У мужчиныподнялась температура, проявился кашель. Об этом заявил врач-эпидемиолог, заместитель гендиректора по науке Международного института вакцин при ООН Михаил Фаворов, отец Андрея Фаворова, в эфире российской радиостанции «Эхо Москвы». Об этом передает «Обозреватель».

Пока я был в Турции, мой сын находился здесь у нас дома в Атланте, а потом полетел на работу в Украину. Он работает в Украине. Мы не можем точно сказать, в каком из двух самолетов, в каком аэропорту или где произошло заражение, но если он прилетел в среду в Киев, то в субботу он почувствовал недомогание, почувствовал, что у него поднялась температура, померил, было около 38-ми, и начался вот этот очень характерный сухой «лающий» кашель. Это многократно описанный симптом этого заболевания, — рассказал он.

Также Фаворов жаловался на слабость в мышцах и головную боль. Впоследствии тест на коронавирус дал положительный результат.

Напомним, по состоянию на 20 марта в Украине 26 подтвержденных случаев заражения COVID-19, трое больных умерли. Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения болезни ввели в Киеве и Киевской области, Черновицкой, Днепропетровской и Житомирской областях.