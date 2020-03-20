Один із керівників «Нафтогазу» Андрій Фаворов. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/ua/n135524-koronavirus-vyyavyly-u-top-chynovnyka-naftogazu.html

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Коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили в організмі директора з інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз-України» Андрія Фаворова.

Посадовець, ймовірно, підхопив вірус під час перельоту до України. Йому стало зле у суботу, 14 березня. У чоловіка піднялася температура, проявився кашель. Про це заявив лікар-епідеміолог, заступник гендиректора з питань науки Міжнародного інституту вакцин при ООН Михайло Фаворов, батько Андрія Фаворова, в ефірі російської радіостанції «Эхо Москвы». Про це передає «Обозреватель».

Поки я був у Туреччині, мій син знаходився тут у нас вдома в Атланті, а потім полетів на роботу в Україну. Він працює в Україні. Ми не можемо точно сказати, в якому з двох літаків, в якому аеропорту або де відбулося зараження, але якщо він прилетів в середу до Києва, то в суботу він відчув нездужання, відчув, що у нього піднялася температура, поміряв, було близько 38-ми, і почався ось цей дуже характерний сухий «гавкаючий» кашель. Це багаторазово описаний симптом цього захворювання, — розповів він.

Також Фаворов скаржився на слабкість у м’язах та головний біль. Згодом тест на коронавірус дав позитивний результат.

Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні є 26 підтверджених випадків зараження COVID-19, троє хворих померли. Режим надзвичайної ситуації через поширення хвороби ввели у Києві та Київській області, Чернівецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях.