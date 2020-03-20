Коронавирус в Украине: что будет с пенсиями и соцвыплатами. Фото: Конкурент

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Ракурс

Коронавирус особенно опасен для пенсионеров, поэтому во время карантина им рекомендуется минимально контактировать с другими людьми, а особенно — избегать очередей. Украинцев пожилого возраста призывают оставаться дома и не посещать Пенсионный фонд, банки и управления социальной защиты.

Социальные выплаты и субсидии будут переназначены автоматически, а штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг не будут начисляться, заверила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

Так, в ведомстве приняли решение, что различные социальные пособия, если истек их срок, переназначат автоматически согласно тем документам, которые есть в управлениях соцзащиты.

Также министр заверила, что пенсии и социальные пособия в период карантина будут выплачиваться своевременно и в полном объеме, и посоветовала пенсионерам оплачивать коммунальные услуги онлайн. При необходимости помочь им в этом могут социальные работники или их дети.

Лазебная отметила, что в случае задолженности по оплате коммунальных услуг в период карантина пенсионерам не грозит ни пеня, ни штрафные санкции, а также в Украине не будут отменять субсидии из-за долгов за коммуналку.

Министр рассказала, что в апреле пенсионеры, которые получают пенсию в размере менее 5 тыс. грн, получат выплаты по 1 тыс. грн.

Кроме таких пенсионеров, у нас есть еще лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, социальные пенсионеры. Мы их добавляем в эту категорию, и они также получат по тысяче гривен, — отметила Лазебная.

Кроме того, с 1 мая в Украине проиндексируют все пенсии. Денег в госбюджете хватит на эти выплаты, пообещала министр.

Между тем Министерство здравоохранения напомнило, что пожилые люди находятся в зоне повышенного риска в связи с распространением коронавируса, и призвало украинцев позаботиться о своих пожилых родственниках пенсионного возраста. Молодежи советуют научить пожилых родных оплачивать коммуналку онлайн и заказывать еду и лекарства с доставкой на дом.

В Украине сейчас лабораторно подтверждены 26 случаев Covid-19, трое украинцев умерли от коронавируса.