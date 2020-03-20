Коронавірус в Україні: що буде з пенсіями і соцвиплатами. Фото: Конкурент

https://racurs.ua/ua/n135507-koronavirus-v-ukrayini-ministr-socpolityky-rozpovila-scho-bude-z-pensiyamy-i-socvyplatamy.html

Ракурс

Коронавірус особливо небезпечний для пенсіонерів, тому під час карантину їм рекомендується мінімально контактувати з іншими людьми, а особливо — уникати черг. Українців літнього віку закликають залишатися вдома і не відвідувати Пенсійний фонд, банки та управління соціального захисту.

Соціальні виплати і субсидії будуть перепризначені автоматично, а штрафи за невчасну сплату комунальних послуг не будуть нараховуватися, запевнила міністр соцполітики Марина Лазебна в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

Так, у відомстві ухвалили рішення, що різні соціальні допомоги, якщо збіг їх термін, перепризначать автоматично, відповідно до тих документів, які наявні в управліннях соцзахисту.

Також міністр запевнила, що пенсії та соціальні допомоги у період карантину виплачуватимуться вчасно та в повному обсязі, і порадила пенсіонерам сплачувати за комунальні послуги онлайн. За потреби допомогти їм у цьому можуть соціальні працівники або діти.

Також вона зазначила, що за заборгованість із оплати комунальних послуг пенсіонерам не загрожує ні пеня, ні штрафні санкції, а також в Україні не будуть скасовувати субсидії через борги за комуналку.

Міністр розповіла, що в квітні пенсіонери, які отримують пенсію у розмірі менше 5 тис. грн, отримають одноразові виплати по 1 тис. грн.

Крім таких пенсіонерів, у нас є ще особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, соціальні пенсіонери. Ми їх додаємо в цю категорію, і вони також отримають по тисячі гривень, — зазначила Лазебна.

Окрім цього, з 1 травня в Україні проіндексують всі пенсії. Грошей у держбюджеті вистачить на ці виплати, пообіцяла міністр.

Тим часом Міністерство охорони здоров’я нагадало, що люди похилого віку перебувають у зоні підвищеного ризику у зв’язку з поширенням коронавірусу, і закликало українців потурбуватися про своїх літніх родичів. Молодим українцям радять навчити стареньких рідних оплачувати комуналку онлайн і замовляти їжу та ліки з доставкою додому.

В Україні наразі лабораторно підтверджено 26 випадків Covid-19, троє українців померли від коронавірусу.