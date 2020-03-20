Сергій Шахов, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n135533-epidemiya-koronavirusu-shahov-vidviduvav-ievropu-u-kompaniyi-vysokoposadovciv-vony-tej.html

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Народний депутат Сергій Шахов, у котрого нещодавно виявили новий коронавірус SARS-CoV-2, відвідував вже охоплену спалахом інфекції Європу на чартерному літаку у складі групи «вельми заможних державних службовців» із двох міст України.

В той час вже були запроваджені обмеження на авіапольоти. Про це у своєму Фейсбуці повідомив головний редактор сайту «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.

За його словами, ці посадовці, після того як повернулися до України, стали першими інфікованими коронавірусом людьми у своїх містах і наразі в стабільному стані перебувають на лікуванні вдома. Проте в Україні вони вже встигли сконтактувати з десятками людей, особи яких тепер встановлюють правоохоронці.

Імена всіх хворих і всіх, хто з ними контактував, не розкривають, щоб не створювати паніку і не розголошувати факт такої пригоди високопоставлених людей, — зазначив Бутусов.

Про те, що в Шахова виявили коронавірус, стало відомо 18 березня. Нардеп у період з 8 по 11 березня був у Франції.

Шахов проживає в Обухівському районі Київської області, він став першою офіційно виявленою на Київщині особою з новим коронавірусом.

Варто додати, що кілька днів тому помічник одного з народних депутатів Володимир Пригладь опублікував у своєму Фейсбуці фото, на якому він перебуває на лікарняному ліжку. Втім, чи в нього саме новий коронавірус, Пригладь не уточнив.

Нагадаємо, коронавірус нещодавно також виявили у дружини Шахова.