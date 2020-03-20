Ілля Ємець, фото: «Право на владу»

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Коронавірус SARS-CoV-2 не обійде Україну стороною, попри те, що наразі статистика із захворюваністю в нашій країні краща, ніж у низці інших держав.

Тож українців закликають не бути байдужими до вимог карантину, дотримуватися рекомендацій щодо гігієни, таких як регулярне миття рук, а також звертатися до лікарів після виявлення у себе симптомів цього небезпечного захворювання. Про це йдеться у зверненні міністра охорони здоров’я України Іллі Ємця, оприлюдненому прес-службою МОЗ.

Найважче попереду. Вірус буде ширитися, — наголосив Ємець.

Міністр зазначив, що без проявлення українцями свідомості та відповідальності у цій ситуації, медична система України не витримає напливу хворих, як це сталося у випадку деяких розвинених європейських країн.

Але ми ще можемо не допустити цього дотриманням режиму карантину, — наголосив міністр.

Зокрема, зазначив Ємець, потрібно убезпечити групу ризику — людей похилого віку.

Він наголосив, що коронавірусна хвороба проходить у тяжкій формі у 20% випадків і лише 3% хворих потребують реанімаційних заходів.

Проте закликаю вас своєчасно звертатися до лікарів і не ставити під загрозу своє життя та здоров’я своїх близьких, — наголосив міністр.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва сьогодні розглянув першу справу за порушення правил карантину. Жительку столиці за продаж продуктів харчування з рук у невстановленому місці оштрафували на 17 тис. грн.