Коронавірус уповільнить зростання ВВП України. Фото: Політека

https://racurs.ua/ua/n135518-koronavirus-upovilnyt-zrostannya-vvp-ukrayiny-ale-ie-nadiya-na-mvf-nbu.html

Ракурс

Китайський коронавірус, за прогнозами міжнародних організацій та Світового банку, стане причиною зниження темпів зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) багатьох країн. У Європі та Сполучених Штатах Америки навіть можлива рецесія (нульовий рост валового національного продукт).

В Україні також очікується зниження темпів зростання через коронавірусну кризу. Про це 20 березня заявив заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб під час брифінгу, який транслювали ЗМІ.

Проте в Україні сподіваються на співпрацю з Міжнародним валютним фондом та іншими організаціями.

Співпраця з МВФ і рештою міжнародних донорів — дуже і дуже важливе для України питання. Ми практично на порозі нової угоди і треба зробити останній крок, — зазначив Сологуб.

Представник Нацбанку, відповідаючи на питання, як вплине криза на платоспроможність українців, зазначив, що наразі інфляція в Україні — 2,4%, але зниження комунальних тарифів та цін на бензин рухатимуть її вниз.

Девальвація гривні, зниження економічної активності, економічного попиту її підвищуватиме, але зниження цін на нафту рухатиме її донизу, — розповів Сологуб.

Що стосується депозитів, то наразі більш вигідними є гривневі депозити, за словами представника НБУ.

Щодо заощаджень і структури витрат, то треба брати до уваги відсоткові ставки за гривневими і доларовими депозитами. Гривневі наразі є більш привабливими. Долар під матрацом гривневому депозиту програє, — додав фінансист.

За його словами, основним фактором, що впливає на валютний ринок, «є психологічний фактор».

Як писав «Ракурс», також НБУ вважає, що економіка України не надто багато втратить від пандемії коронавірусу SARS-CoV-2, яка лютує по всьому світу.