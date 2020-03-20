Коронавирус замедлит рост ВВП Украины. Фото: Политека

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Ракурс

Китайский коронавирус, по прогнозам международных организаций и Всемирного банка, станет причиной снижения темпов роста внутреннего валового продукта (ВВП) многих стран. В Европе и Соединенных Штатах Америки даже возможна рецессия (нулевой рост валового национального продукта).

В Украине также ожидается снижение темпов роста из-за коронавирусного кризиса. Об этом 20 марта заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб во время брифинга, который транслировали СМИ.

Однако в Украине надеются на сотрудничество с Международным валютным фондом и другими организациями.

Сотрудничество с МВФ и остальными международных доноров — очень и очень важный для Украины вопрос. Мы практически на пороге нового соглашения и надо сделать последний шаг, — отметил Сологуб.

Представитель Нацбанка, отвечая на вопрос, как повлияет кризис на платежеспособность украинский, отметил, что пока что инфляция в Украине — 2,4%, но снижение коммунальных тарифов и цен на бензин будет двигать ее вниз.

Девальвация гривны, снижение экономической активности, экономического спроса будет ее повышать, но снижение цен на нефть будет двигать ее вниз, — рассказал Сологуб.

Что касается депозитов, то сейчас более выгодными являются гривневые депозиты, по словам представителя НБУ.

По сбережениям и структуре затрат, то надо принимать во внимание процентные ставки по гривневым и долларовым депозитам. Гривневые пока более привлекательными. Доллар под матрасом гривневому депозиту проигрывает, — добавил финансист.

По его словам, основным фактором, влияющим на валютный рынок, «является психологический фактор».

Как писал «Ракурс», также НБУ считает, что экономика Украины не слишком много потеряет от пандемии коронавируса SARS-CoV-2, которая свирепствует по всему миру.