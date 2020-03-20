Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n135514-v-nbu-ocenili-vozmojnoe-vliyanie-pandemii-koronavirusa-na-ekonomiku-ukrainy.html

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Экономика Украины не слишком много потеряет от пандемии коронавируса SARS-CoV-2, которая свирепствует по всему миру.

Украина в основном экспортирует продукты питания, сейчас наблюдается его снижение, но незначительное — в пределах 10%. Также наблюдается снижение цен на пшеницу и кукурузу. Об этом 20 марта заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб во время брифинга, который транслировали СМИ.

Потому даже в кризис, сидя дома, люди будут покупать продукты питания. Это последнее, от чего они будут отказываться. Спрос на наш экспорт сохранен, а если и упадет, то очень незначительными темпами, — отметил Сологуб.

По словам финансиста, сейчас наблюдается негативное временное влияние на денежные переводы в Украину от граждан, работающих за рубежом. В НБУ убеждают, что это явление не будет слишком кардинальным. В финансовом регуляторе не ожидают падения в несколько раз. Заявляют, что восстановление экономики в Польше, Чехии, Италии возобновит и объемы переводов.

Сологуб заверил, что пока не наблюдается значительный отток ценных бумаг, ситуация контролируемая.

Влияние на наш платежный баланс может быть положительным, если мы будем видеть восстановление всех этих торговых связей. Страна подошла к кризису с низкой инфляцией, — заявил чиновник.

Сологуб добавил, что в структуре импорта Украины энергетические товары составляют примерно 20%. Чиновник предположил, что падение цены на нефть, снижение спроса на газ может привести экономии в 2020 году приблизительно 5−6 млрд долл. По его словам, в 2019 году сумма импорта составляла 12 млрд долл.

Напомним, Национальный банк Украины ввел систему антикризисных мер на период коронавирусного карантина. Регулятор ввел особый льготный период обслуживания кредитов и запретил банкам проводить любые ограничения по депозитам, срок которых закончился.