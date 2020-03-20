Заступник глави НБУ Дмитро Сологуб Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n135514-u-nbu-ocinyly-mojlyvyy-vplyv-pandemiyi-koronavirusu-na-ekonomiku-ukrayiny.html

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Економіка України не надто багато втратить від пандемії коронавірусу SARS-CoV-2, яка лютує по всьому світу.

Україна в основному експортує продукти харчування, наразі спостерігається зниження експорту, але незначне — в межах 10%. Також спостерігається зниження цін на пшеницю та кукурудзу. Про це 20 березня заявив заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб під час брифінгу, який транслювали ЗМІ.

Бо навіть у кризу, сидячи вдома, люди купуватимуть продукти харчування. Це останнє, від чого вони відмовлятимуться. Попит на наш експорт збережений, а якщо і впаде, то дуже незначними темпами, — зазначив Сологуб.

За словами фінансиста, наразі спостерігається негативний тимчасовий вплив на грошові перекази до України від громадян, які працюють за кордоном. У НБУ переконують, що це явище не буде надто кардинальним. У фінансовому регуляторі не очікують падіння в кілька разів. Заявляють, що відновлення економіки у Польщі, Чехії, Італії відновить і обсяги переказів.

Сологуб запевнив, що наразі не спостерігається значний відтік цінних паперів, ситуація контрольована.

Вплив на наш платіжний баланс може бути навіть позитивним, якщо ми будемо бачити відновлення всіх цих торговельних зв’язків. Країна підійшла до кризи з низькою інфляцією, — заявив чиновник.

Сологуб додав, що у структурі імпорту України енергетичні товари складають приблизно 20%. Чиновник припустив, що падіння ціни на нафту, зниження попиту на газ може призвести економії у 2020 році приблизно 5−6 млрд дол. за його словами, в 2019 році сума імпорту складала 12 млрд дол.

Нагадаємо, Національний банк України запровадив систему антикризових заходів на період коронавірусного карантину. Регулятор ввів особливий пільговий період обслуговування кредитів і заборонив банкам проводити будь-які обмеження по депозитах, термін яких закінчився.