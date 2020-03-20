Голова НБУ Яків Смолій. Фото: flickr.com

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Національний банк України запровадив систему антикризових заходів на період коронавірусного карантину.

Фінансовий регулятор хоче забезпечити якісну безперебійну роботу банківського сектору. У НБУ розробили п’ять напрямків дій, антикризові заходи триватимуть до кінця карантину. Про це 20 березня заявив голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу, який транслювали українські ЗМІ.

НБУ ввів особливий пільговий період обслуговування кредитів на час карантину й заборонив банкам проводити будь-які обмеження по депозитах, термін яких закінчився.

Якщо у вас закінчився депозит, ви можете робити з ним що завгодно — продовжити або зняти, ніяких обмежень немає. Протягом останніх 10 днів у банківській системі практично немає відтоку депозитів, — запевнив Смолій.

Керівництво фінансового регулятора вносить зміни в роботі банківської системи: запроваджено нові програми рефінансування і програми тривалої ліквідності. На період кризи відклали проведення стрес-тестів банків та спростили нормативи.

Підняв Смолій і питання валюти. За його словами, НБУ присутній на валютному ринку, кожного дня банк виходить з інтервенціями для того, щоб згладити коливання.

Останні дні були проблеми з готіковкою, але ми забезпечили підкріплення кас банків євро. Сьогодні ця проблема знята, — заявив Смолій.

Голова НБУ додав, що українців стимулюватимуть переходити на дистанційні платежі, оскільки робота з готівкою, відвідування банківських відділень сьогодні наражає на ризики, як клієнтів, так і банківських працівників.

На період карантину НБУ скасовував тарифи на систему електронних платежів. Також банки відмінили плату за обмін тої готівки, яка вилучається з банківської системи та тої, яку віддають. Готівка, яка вилучається з обігу, перевозиться до банків на так званий карантин. Підкріплення банківських кас та банкоматів здійснюють готівкою, яка є в сховищах Нацбанку.

Нагадаємо, раніше в Національному банку заявили, що для запобігання поширенню коронавіруса будуть знезаражувати дезінфікуючими засобами банкноти. Водночас НБУ радить користуватися дистанційним банкінгом на час коронавірусного карантину, який триватиме в країні до початку квітня.