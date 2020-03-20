Офис генпрокурора. Фото: Политические новости Украины

https://racurs.ua/n135541-podozrevaemyy-v-podgotovke-terakta-v-kieve-grajdanin-rf-predstanet-pered-sudom.html

Ракурс

Офис генпрокурора передал в суд обвинительный акт в отношении гражданина Российской Федерации, который подозревается в подготовке террористического акта в городе Киеве. Россиянин вместе с сообщником пытался заложить взрывное устройство под припаркованный автомобиль сотрудника украинской разведки.

Данное преступление подозреваемый пытался совершить 4 апреля 2019 года. Взрывчатка сдетонировала во время установки, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствием установлено, что подозреваемый в совершении преступления россиянин ранее служил в личной охране главы одной из республик РФ.

По версии следствия, россиянин тщательно готовился к проведению теракта. Он использовал поддельные документы, вел слежку за предполагаемой жертвой, приобрел оружие и боеприпасы, а также изготовил самодельное взрывное устройство.

Следует уточнить, что обвинительный акт в отношении его сообщника был передан в суд в начале марта этого года.

Следствие считает, что организацию гражданином России теракта на территории Киева можно расценивать как доказательство ведения Российской Федерацией агрессивной гибридной войны.