Офіс генпрокурора. Фото: Політичні новини України

https://racurs.ua/ua/n135541-gromadyanyn-rf-yakogo-pidozruut-u-pidgotovci-teraktu-v-kyievi-postane-pered-sudom.html

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Офіс генпрокурора передав до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Російської Федерації, який підозрюється у підготовці терористичного акту в Києві. Росіянин разом зі спільником намагався закласти вибуховий пристрій під припаркований автомобіль співробітника української розвідки.

Даний злочин підозрюваний намагався здійснити 4 квітня 2019 року. Вибухівка здетонувала під час установки, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що підозрюваний у скоєнні злочину росіянин раніше служив у особистій охороні глави однієї із республік РФ.

За версією слідства, росіянин ретельно готувався до проведення теракту. Він використовував підроблені документи, стежив за своєю жертвою, придбав зброю і боєприпаси, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій.

Слід уточнити, що обвинувальний акт щодо його спільника був переданий до суду на початку березня цього року.

Слідство вважає, що організацію громадянином Росії теракту на території Києва можна розцінювати як доказ ведення Російською Федерацією агресивної гібридної війни.