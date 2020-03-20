Коронавірус призвів до рецесії економіки США. Фото: Patch

https://racurs.ua/ua/n135535-bank-of-america-u-ssha-pochalasya-recesiya-ekonomiky.html

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Економіка США вступила в рецесію, зумовлену коронавірусом.

Про це офіційно заявляє Bank of America, повідомила економіст фінустанови Мішель Меєр, інформує CNBC.

Ми офіційно заявляємо, що економіка увійшла в рецесію, приєднавшись до решти світу, — зазначила вона.

У зв’язку з цим Сполученим Штатам загрожує зростання безробіття, падіння рівня достатку та впевненості американців у завтрашньому дні.

Економіст прогнозує, що за підсумками другого кварталу поточного року ВВП США впаде на 12%, а за підсумками 2020 року — скоротиться на 0,8%.

Bank of America зробив такий прогноз, аналізуючи перспективи на ринку праці. Меєр вважає, що рівень безробіття в країні найближчим часом зросте вдвічі, а кількість безробітних американців збільшуватиметься щомісяця впродовж усього другого кварталу 2020 року й досягне приблизно 3,5 млн осіб.

Водночас у Bank of America кажуть, що економічна криза буде короткостроковою, тож державі цьогоріч варто максимально стимулювати економіку.

Нагадаємо, за прогнозами Міжнародної організація праці через пандемію коронавірусу 25 млн осіб у світі ризикують втратити роботу. В Україні ж коронавірус може залишити без роботи до 500 тис. українців, заявив екс-міністр економіки Тимофій Милованов.