Тимофій Милованов, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n135460-koronavirus-zalyshyt-bez-roboty-do-500-tys-ukrayinciv-mylovanov.html

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Криза, спричинена епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, може позбавити роботи від 170 до 500 тис. людей в Україні.

Про це у своєму Фейсбуці заявив колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

І це консервативна оцінка, — наголосив Милованов.

У своєму прогнозі він опирався на дані з Китаю, де показники безробіття за місяць зросли на 1% — до 6,2%.

Таким чином, якщо в Україні безробіття також зросте на 1%, то 170 тис. людей втратять роботу.

Але дані з Китаю це офіційна статистика, — зазначив Милованов.

Екс-міністр наголошує, що в Україні близько 20% від всіх працівників є неформально зайнятими, а це найбільш вразлива категорія під час кризи.

Ґрунтуючись на аналогічних даних з Китаю, Милованов прогнозує, що роботу можуть втратити від чверті до половини неформально зайнятих працівників.

За його оцінками, якщо звільнення через кризу торкнуться лише вразливих сфер — роботу втратять до 350 тис. українців, якщо усіх — до 500 тис.

Нагадаємо, за оцінками Міжнародної організації праці, у світі через пандемію коронавірусу роботу можуть втратити 25 млн осіб.