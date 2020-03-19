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Ракурс
Тимофій Милованов, фото: соціальні мережі

Коронавірус залишить без роботи до 500 тис. українців — Милованов

19 бер 2020, 16:24
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Криза, спричинена епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, може позбавити роботи від 170 до 500 тис. людей в Україні.

Про це у своєму Фейсбуці заявив колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

І це консервативна оцінка, — наголосив Милованов.

У своєму прогнозі він опирався на дані з Китаю, де показники безробіття за місяць зросли на 1% — до 6,2%.

Таким чином, якщо в Україні безробіття також зросте на 1%, то 170 тис. людей втратять роботу.

Але дані з Китаю це офіційна статистика, — зазначив Милованов.

Екс-міністр наголошує, що в Україні близько 20% від всіх працівників є неформально зайнятими, а це найбільш вразлива категорія під час кризи.

Ґрунтуючись на аналогічних даних з Китаю, Милованов прогнозує, що роботу можуть втратити від чверті до половини неформально зайнятих працівників.

За його оцінками, якщо звільнення через кризу торкнуться лише вразливих сфер — роботу втратять до 350 тис. українців, якщо усіх — до 500 тис.

Нагадаємо, за оцінками Міжнародної організації праці, у світі через пандемію коронавірусу роботу можуть втратити 25 млн осіб.

Джерело: Ракурс


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