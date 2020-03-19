Кернес «наїхав» на губернатора Харківщини. Фото: Харків Тimes

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Китайський коронавірус став причиною суперечки між мером Харкова Геннадієм Кернесом і головою Харківської обласної державної адміністрації Олексієм Кучером.

Кернес заявив, що Кучер «самоусунувся від боротьби з коронавірусом» після того, як він не прийшов на сьогоднішнє засідання антикризового штабу Харківщини, який збирався для обговорення заходів з боротьби з коронавірусом в області. Про це Кернес написав в своєму Telegram-каналі.

Мер Харкова також заявив, що губернатор Харківської області не тільки сам не прийшов на зустріч, але й не зміг забезпечити участь «великих і шанованих в області бізнесменів». Водночас, за словами Кернеса, про зустріч вони домовлялися «буквально позавчора».

Голова Харкова додав, що зможе впорається з епідемією коронавірусу в місті й без голови Харківської ОДА, адже у нього вже є досвід організації та проведення в Харкові «Євро-2012» та інших масштабних проектів.

За словами Кернеса, бізнесмен і його соратник Олександр Ярославський витратить на боротьбу з коронавірусом в Харкові 3 млн дол.

Упевнений, що ми зможемо організувати роботу антикризового центру з боротьбі з COVID-19 таким чином, щоб максимально убезпечити городян від цієї зарази, — додав Кернес.

Нагадаємо, раніше на засіданні антикризового штабу Харківщини Кернес розкритикував голову Харківської ОДА Олексія Кучера, замість якого на збори прийшов його заступник Тарас Пастух. Останнього градоначальник обізвав тупим, а також заявив, що «ми покажемо президенту, що таке місто і що таке область».