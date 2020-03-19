Кернес «наехал» на губернатора Харьковщины. Фото: Харків Тimes

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Китайский коронавирус стал причиной разногласий между мэром Харькова Геннадием Кернесом и главой Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером.

Кернес заявил, что Кучер «самоустранился от борьбы с коронавирусом» после того, как он не пришел на сегодняшнее заседание антикризисного штаба Харьковщины, который собирался для обсуждения мер по борьбе с коронавирусом в области. Об этом Кернес написал в своем Telegram-канале.

Мэр Харькова также заявил, что губернатор Харьковской области не только сам не пришел на встречу, но и не смог обеспечить участие «крупных и уважаемых в области бизнесменов». При этом, по словам Кернеса, о встрече они договаривались «буквально позавчера».

Голова Харькова добавил, что сможет справится с эпидемией коронавируса в городе и без главы Харьковской ОГА, ведь у него уже есть опыт организации и проведения в Харькове «Евро-2012» и других масштабных проектов.

По словам Кернеса, бизнесмен и его соратник Александр Ярославский потратит на борьбу с коронавирусом в Харькове 3 млн долл.

Уверен, что мы сможем организовать работу антикризисного центра по борьбе с COVID-19 таким образом, чтобы максимально обезопасить горожан от этой заразы, — добавил Кернес.

Напомним, ранее на заседании антикризисного штаба Харьковщины Кернес раскритиковал голову Харьковской ОГА Алексея Кучера, вместо которого на собрание прибыл его заместитель Тарас Пастух. Последнего градоначальник обозвал тупым, а также заявил, что «мы покажем президенту, что такое город и что такое область».