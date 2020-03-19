В Украину летят 2 млн тестов на коронавирус, закупленных бизнесменами: Кернес раскритиковал государственную политику

Геннадий Кернес, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n135446-v-ukraine-letyat-2-mln-testov-na-koronavirus-zakuplennyh-biznesmenami-kernes-raskritikoval.html

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Тесты на коронавирус, которые будут состоять из 50 тыс. комплектов по 40 штук для в целом 2 млн человек, летят в Украину. Их закупили для всех регионов Украины за средства бизнесменов.

Из них в количестве для 200 тыс. человек тесты прибудут в Харьков. Об этом стало известно в ходе заседания антикризисного штаба Харьковщины, созданного для борьбы с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2.

В заседании штаба, которое проходило, в отеле Kharkiv Palace, участвовал мэр Харькова Геннадий Кернес.

Во время заседания, в частности, звучала критика государственной политики в сфере подготовки к коронавирусу. Кернес в частности, раскритиковал главу Харьковской ОГА Алексея Кучера, вместо которого присутствовал его заместитель Тарас Пастух, и пообещал, что «мы покажем президенту, что такое город и что такое область».

Кроме того, Кернес сообщил, что в Харькове будут подготовлены 100 тыс. продуктовых наборов. Их волонтеры разнесут пожилым людям, которые этого потребуют.

Кернес отметил, что до сих наборов входить мука, печенье, растительное масло, говяжьи консервы, сахар, гречка и чай.

Также, по словам Кернеса, вместе с фабрикой «Здоровье» будут созданы аптечки для пожилых людей.

Коронавирус SARS-CoV-2 приводит к развитию коронавирусной инфекции COVID-19. Наиболее уязвимой категорией для этой болезни являются пожилые люди.

Напомним, Кернес вчера цинично прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в Италии, которая сегодня является европейским эпицентром этого опасного заболевания.