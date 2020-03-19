Тести на коронавірус для 2 млн осіб закупили бізнесмени: Кернес розкритикував державну політику

Геннадій Кернес, фото: Страна

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Тести на коронавірус для 2 млн осіб летять до України. Загалом із Китаю привезуть 50 тис. комплектів по 40 одиниць. Їх закупили для всіх регіонів України за кошти бізнесменів, заявив мер Харкова Геннадій Кернес.

Із вказаної кількості 200 тис. тестів прибудуть до Харкова. Про це стало відомо під час сьогоднішнього засідання антикризового штабу Харківщини, створеного для боротьби з поширенням нового коронавірусу SARS-CoV-2, у готелі Kharkiv Palace.

Під час засідання неодноразово лунала критика державної політики щодо підготовки до епідемії коронавірусу. Зокрема, Кернес розкритикував очільника Харківської ОДА Олексія Кучера, замість якого на зібрання прибув його заступник Тарас Пастух. Останнього мер Харкова обізвав тупим, а також заявив, що «ми покажемо президенту, що таке місто і що таке область».

Окрім того, Кернес повідомив, що в Харкові будуть підготовлені 100 тис. продуктових наборів, до яких входитимуть борошно, печиво, олія, яловичі консерви, цукор, гречка та чай. Їх волонтери рознесуть літнім людям, які цього потребуватимуть.

Також, за словами Кернеса, будуть створені спеціальні аптечки, які роздадуть літнім людям.

Як відомо, коронавірус SARS-CoV-2 призводить до розвитку коронавірусної інфекції COVID-19. Найбільш вразливою до цієї хвороби є категорія літніх людей.

Нагадаємо, вчора Кернес цинічно прокоментував ситуацію зі спалахом коронавірусу в Італії, яка є європейським епіцентром цього небезпечного захворювання.