Геннадій Кернес, фото: ТАСС

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Мер Харкова Геннадій Кернес цинічно прокоментував ситуацію із громадським транспортом в охопленій епідемією нового коронавірусу SARS-CoV-2 Італії.

Під час сьогоднішнього засідання Харківської міськради Кернес заявив, що в Італії вже немає кому користуватися громадським транспортом, повідомляє Telegram-канал MediaPort.

В Італії працює і метро, в Італії працює і трамвай, і все… Тільки там уже ніхто не їздить, одні трупики, — заявив мер Харкова.

Італія наразі є європейським епіцентром епідемії нового коронавірусу. Там вже виявлено понад

31,5 тис. хворих, щонайменше 2 тис. 503 людини померли.

Нещодавно Кернес заявляв, що не закриватиме метро у Харкові через загрозу поширення коронавірусу. Коментуючи його слова, президент України Володимир Зеленський в ефірі одного з телеканалів заявив, що якщо мер Харкова порушуватиме закон, то на нього чекатиме кримінальна відповідальність.