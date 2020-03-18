Новий голова Тернопільської ОДА Володимир Труш. Фото: Слово і діло

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Кабінет міністрів України 18 березня погодив призначення головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша.

Раніше Труш займав посаду голови Рогатинської районної держадміністрації Івано-Франківської області. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

Главою Тернопільської обласної державної адміністрації призначено Володимира Труш, який працював зі Шмигалем в Івано-Франківській області главою Рогатинської РДА, — йдеться в повідомленні.

У декларації про доходи Труш вказав будинок на понад 150 кв. м у Рогатині та два автомобілі: Lande Rover Range Rover 2008 року та Ford Transit Connect 2011 року. Також разом з дружиною за 2018 рік він задекларував 600 тис. грн готівки. Хоча дохід лише від підприємницької діяльності становив 11 млн 780 тис. грн.

Сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля. В указі глави держави зазначається: «звільнити Сопеля Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою».

Нагадаємо, 14 лютого Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної фіскальної служби начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань цього ж відомства Сергія Солодченка.