Новый председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш. Фото: Слово и дело

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Кабинет министров Украины 18 марта согласовал назначение председателем Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша.

Ранее Труш занимал должность председателя Рогатинской районной госадминистрации Ивано-Франковской области. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Главой Тернопольской областной государственной администрации назначен владимир Труш, который работал со Шмыгалем в Ивано-Франковской области главой Рогатинской РГА, — говорится в сообщении.

В декларации о доходах Труш указал дом на 150 кв. м в Рогатине и два автомобиля: Lande Rover Range Rover 2008 года и Ford Transit Connect 2011 года. Также вместе с женой по 2018 год он задекларировал 600 тыс. грн наличности. Хотя доход только от предпринимательской деятельности составил 11 млн 780 тыс. грн.

Сегодня президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля. В указе главы государства отмечается: «уволить Cопеля Игоря Михайловича с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению».

Напомним, 14 февраля Кабмин назначил временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы начальника Главного следственного управления финансовых расследований этого же ведомства Сергея Солодченко.