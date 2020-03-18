Геннадий Кернес, фото: ТАСС

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Мэр Харькова Геннадий Кернес цинично прокомментировал ситуацию с общественным транспортом в охваченной эпидемией нового коронавируса SARS-CoV-2 Италии.

Во время сегодняшнего заседания Харьковского горсовета Кернес заявил, что в Италии уже некому пользоваться общественным транспортом, сообщает Telegram-канал MediaPort.

В Италии работает и метро, ​​в Италии работает и трамвай, и все… Только там уже никто не ездит, одни трупики, — заявил мэр Харькова.

Италия в настоящее время является европейским эпицентром эпидемии нового коронавируса. Там уже обнаружено более 31,5 тыс. больных, не менее 2 тыс. 503 человека умерли.

Недавно Кернес заявлял, что не будет закрывать метро в Харькове из-за угрозы распространения коронавируса. Комментируя его слова, президент Украины Владимир Зеленский в эфире одного из телеканалов заявил, что если мэр Харькова будет нарушать закон, то его ждет уголовная ответственность.