Тимофей Милованов, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n135460-koronavirus-ostavit-bez-raboty-do-500-tys-ukraincev-milovanov.html

Ракурс

Кризис, вызванный эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, может лишить работы от 170 до 500 тыс. человек в Украине.

Об этом в своем Фейсбуке заявил бывший министр экономики Тимофей Милованов.

И это консервативная оценка, — подчеркнул Милованов.

В своем прогнозе он опирался на данные из Китая, где показатели безработицы за месяц выросли на 1% — до 6,2%.

Таким образом, если в Украине безработица также вырастет на 1%, то 170 тыс. человек потеряют работу.

Но данные из Китая это официальная статистика, — отметил Милованов.

Экс-министр подчеркивает, что в Украине около 20% от всех работников являются неформально занятыми, а это наиболее уязвимая категория во время кризиса.

Основываясь на аналогичных данных из Китая, Милованов прогнозирует, что работу могут потерять от четверти до половины неформально занятых работников.

По его оценкам, если увольнения из-за кризиса коснутся только уязвимых сфер — работу потеряют до 350 тыс. украинцев, если всех — до 500 тыс.

Напомним, по оценкам Международной организации труда, в мире из-за пандемии коронавируса работу могут потерять 25 млн человек.