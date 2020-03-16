На Донеччині затримано зброєторговців. Фото: Tut.by

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Ракурс

Теракт у Києві, який, на щастя, виявився легендою правоохоронців, погодилася забезпечити група торговців зброєю, яких затримали під час спецоперації на Донеччині. Йдеться про п’ятьох неодноразово судимих жителів Бахмута та Часового Яру віком 26−44 роки, які незаконно збували зброю.

Лідер злочинного угруповання був бойовиком ЛДНР, а серед «товару» ділків знайшлася зброя, викрадена з українських військових частин у 2014 році під час анексії Криму. У зловмисників було вилучено автомати, гранати, протитанкові гранатомети і понад 5 кг вибухівки, повідомляють у прес-центрі Національної поліції.

Встановлено, що в лютому поліцейські «вийшли» на 44-річного чоловіка, який підшукував покупців вогнепальної зброї. Як з’ясувалося, він був пов’язаний із терористами ЛДНР та є організатором злочинної групи, яка займається продажем зброї, вибухівки і боєприпасів.

Поліцейські провели чотири етапи оперативної закупівлі зброї у зловмисників на суму приблизно 100 тис. грн. Зокрема, було куплено три автомати Калашникова, два з яких раніше належали військовим частинам у Криму, а ще один не перебуває на озброєнні ЗСУ та, ймовірно, був завезений із Росії. При цьому продавцям повідомляли, що арсенал буде використовуватися для проведення терактів у Києві. За легендою, зброю нібито мали використати проти учасників масових заходів.

У підсумку було викрито й затримано всіх членів злочинного угруповання, стверджують у поліції. Також було виявлено склад, де зберігалася вся зброя, призначена для продажу. Загалом силовики вилучили три автомати, два газові пістолети, три протитанкові гранатомети РПГ-18 та РПГ-22, дві гранати, близько 500 набоїв, а також понад 5 кг тротилу та пластиду. Також під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях затриманих було вилучено наркотики.

Члени бандформування наразі поміщені до СІЗО. Їм інкримінують ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Торговцям зброєю загрожує до 7 років позбавлення волі. Відомо, що один із учасників угруповання відсидів вісім тюремних термінів, а саме за розбої, вимагання й інші важкі злочини.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на Луганщині було перехоплено заповнений зброєю мікроавтобус. Особи, які перебували у ньому, стверджували, що вони волонтери.