Ryanair скасовує 80% рейсів і не виключає повної зупинки флоту через коронавірус / Фото: flickr

https://racurs.ua/ua/n135252-ryanair-skasovuie-80-reysiv-i-ne-vykluchaie-povnoyi-zupynky-flotu-cherez-koronavirus.html

Ракурс

Авіакомпанія Ryanair розраховує «заземлити» більшість свого флоту в усіх країнах Європи впродовж найближчих 7−10 днів внаслідок стрімкого поширення коронавірусу та запровадження низкою держав значних обмежень на пасажирські авіаперевезення.

Найближчого тижня ірландський лоукостер планує виконати максимальну кількість авіарейсів там, де це ще не заборонено, з метою евакуації пасажирів. Розклад на квітень і травень Ryanair зазначає скорочень приблизно 80%. Таким чином компанія реагує на величезну кількість заборон на перевезення, які оголосили країни Європи минулого тижня, пише Independent.

Авіакомпанія заявила, що «вживає негайних заходів для зниження операційних витрат», наприклад, запроваджує добровільну відпустку та тимчасове припинення трудових договорів з працівниками. Не виключається й значне скорочення робочих місць. Разом з тим, у Ryanair Group наголошують, що станом на 12 березня лоукостер має «високу ліквідність, значні резерви грошових коштів та їх еквівалентів на понад 4 млрд. євро».

Протягом найближчих семи днів ми зосереджуємося на репатріації пасажирів, де це ще можливо… Ми спостерігали істотний спад бронювання останні два тижні, і ми очікуємо, що це триватиме в осяжному майбутньому, — резюмували у Ryanair.

Нагадаємо, Bloomberg прогнозує цієї весни внаслідок пандемії коронавіруса банкрутство більшості авіакомпаній. Багато компаній вже значно скорочують штат і оголошують про припинення фінансових операцій. Єдиний сценарій уникнути краху галузі авіаперевезень — узгоджені кроки влади і керівництва галузі.