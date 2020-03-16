Ryanair отменяет 80% рейсов и не исключает полной остановки флота из-за коронавируса / Фото: flickr

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Авиакомпания Ryanair планирует «заземлить» часть своего флота во всех странах Европы в течение ближайших 7−10 дней вследствие стремительного распространения коронавируса и утверждения рядом государств значительных ограничений на пассажирские авиаперевозки.

В ближайшую неделю ирландский лоукостер выполнит максимальное количество авиарейсов там, где это еще не запрещено, с целью эвакуации пассажиров. Расписание на апрель и май Ryanair сократит примерно на 80%. Таким образом компания реагирует на огромное количество запретов на перелеты, которые объявили страны Европы на прошлой неделе, пишет Independent.

Авиакомпания заявила, что «принимает немедленные меры для снижения операционных расходов», например, вводит добровольный отпуск и временно приостанавливает трудовые договора. Не исключается и значительное сокращение рабочих мест. Вместе с тем, в Ryanair Group отмечают, что по состоянию на 12 марта лоукостер обладает «высокой ликвидностью, значительными резервами денежных средств и их эквивалентов на свыше 4 млрд. евро».

В течение ближайших семи дней мы сосредотачиваемся на репатриации пассажиров, где это еще возможно… Мы наблюдали существенный спад бронирования последние две недели, и мы ожидаем, что это будет продолжаться в обозримом будущем, — резюмировали в Ryanair.

Напомним, Bloomberg прогнозирует этой весной из-за пандемии коронавируса банкротство большинства авиакомпаний. Многие компании уже значительно сокращают штат и объявляют о приостановке финансовых операций. Единственный сценарий избежать краха отрасли авиаперевозок — согласованные шаги власти и руководства отрасли.