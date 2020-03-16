На Донетчине задержаны торговцы оружием с 5 кг взрывчатки. Фото: Tut.by

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Ракурс

Теракт в Киеве, который, к счастью, оказался легендой правоохранительных органов, согласилась обеспечить группа торговцев оружием, задержанных во время спецоперации в Донецкой области. Речь идет о пяти ранее неоднократно судимых жителях Бахмута и Часового Яра в возрасте 26−44 лет, которые незаконно сбывали оружие.

Лидер преступной группировки был боевиком ЛДНР, а среди «товара» дельцов нашлось оружие, похищенное из украинских воинских частей в 2014 году во время аннексии Крыма. У злоумышленников были изъяты автоматы, гранаты, противотанковые гранатометы и более 5 кг взрывчатки, сообщают в пресс-центре Национальной полиции.

Установлено, что в феврале полицейские «вышли» на 44-летнего мужчину, который подыскивал покупателей огнестрельного оружия. Как выяснилось, он был связан с террористами ЛДНР и является организатором преступной группы, которая занимается продажей оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Полицейские провели четыре этапа оперативной закупки оружия у злоумышленников на сумму около 100 тыс. грн. В частности, были приобретены три автомата Калашникова, два из которых ранее принадлежали воинским частям в Крыму, а еще один не находится на вооружении ВСУ и, вероятно, был завезен из России. При этом продавцам сообщали, что арсенал будет использоваться для проведения терактов в Киеве. По легенде, оружие якобы должны были использовать против участников массовых мероприятий.

В итоге были разоблачены и задержаны все члены преступной группировки, утверждают в полиции. Также был обнаружен склад, где хранилось все оружие, предназначенное для продажи. Всего силовики изъяли три автомата, два газовых пистолета, три противотанковых гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, две гранаты, около 500 патронов, а также более 5 кг тротила и пластида. Также во время обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных были изъяты наркотики.

Члены бандформирования сейчас помещены в СИЗО. Им инкриминируют ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Торговцам оружием грозит до 7 лет лишения свободы. Известно, что один из участников группировки отсидел восемь тюремных сроков, в частности, за разбои, вымогательство и другие тяжкие преступления.

Ранее «Ракурс» сообщал, что на Луганщине был перехвачен заполненный оружием микроавтобус. Находящиеся в нем люди утверждали, что они волонтеры.