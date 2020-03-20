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Коронавірус продовжує поширюватися Україною, фото: «Ракурс»

Коронавірус в Україні: третього інфікованого виявили на Київщині

20 бер 2020, 20:51
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У Київській області виявили третій випадок інфікування небезпечним коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Більше деталей щодо цього випадку Володін повідомляти не став.

Таким чином, в Україні вже зафіксовано 29 випадків SARS-CoV-2, щонайменше три людини померли від цієї хвороби.

Першим, у кого виявили коронавірус у Київській області, став народний депутат Сергій Шахов, який у період з 8 по 11 березня був у Франції. Згодом цю хворобу знайшли також у його дружини.

Нагадаємо, за інформацією українського журналіста Юрія Бутусова, Шахов перебував за кордоном на відпочинку разом із низкою посадовців, котрі також були інфіковані коронавірусом, проте їхні імена не розкривають.

Джерело: Ракурс


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