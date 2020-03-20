Коронавірус: Кабмін ввів надзвичайну ситуацію в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях

Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Коронавірус не може контролювати жодна країна у світі, інфекція поширюється, незважаючи на всі старання влади. Сьогодні ввечері в Кабміні відбулося позачергове засідання, на якому обговорювалося питання поширення коронавірусної інфекції. У результаті засідання було прийнято рішення оголосити надзвичайну ситуацію в Києві.

Також надзвичайна ситуація вводиться в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, повідомив у Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль завив, що відповідні рішення були раніше прийняті регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з фіксуванням випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Прем'єр-міністр уточнив, що режим надзвичайно ситуації наразі не передбачає введення нових будь-яких обмежень. За словами Шмигаля, режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з коронавірусом.

Тим часом, Чернівецька облдержадміністрація оголосила про введення особливого режиму в’їзду і виїзду з сіл Топорівці Новоселицького району та Колінківці Хотинського району. Жителі даних сіл зобов’язані залишатися вдома в обсервації. У села дозволено завозити лише продукти харчування і медикаменти.

Виїжджати із сіл дозволено лише у тому випадку, якщо необхідна медична допомога, а також на роботу на підприємства, які забезпечують життєдіяльність інших населених пунктів.