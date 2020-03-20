Кабмін збереться сьогодні для введення надзвичайної ситуації у регіонах — ЗМІ. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135529-kabmin-zberetsya-sogodni-dlya-vvedennya-nadzvychaynoyi-sytuaciyi-u-regionah-zmi.html

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Коронавірус в Україні вже став причиною низки суттєвих обмежень у житті громадян. І найближчим часом заборон не поменшає. Так, сьогодні уряд має зібратися на позачергове засідання для запровадження надзвичайної ситуації у Києві та Дніпропетровській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

Заходи боротьби з коронавірусом будуть єдиним питанням у порядку денному засідання Кабміну. Про це пише «Українська правда» з посиланням на двох неназваних міністрів.

Тим часом у ЗМІ з’явилися повідомлення, що дію рішення про закриття Київського метрополітену продовжено до 17 квітня.

Відповідне розпорядження отримали працівники підземки від керівництва, інформує «Апостроф», посилаючись на джерела серед співробітників метро.

Під час карантину в метро виконуються ремонтні роботи на платформах і станціях, аби не залишати працівників без роботи і заробітку.

Водночас мер Харкова Геннадій Кернес офіційно звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням запустити у роботу Харківський метрополітен.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що Київміськдержадміністрація вже погодилася ввести режим надзвичайної ситуації у столиці. Наразі триває юридичне оформлення рішення.