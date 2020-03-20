Коронавірус в Україні: в зоні ООС не зробили жодного тесту для виявлення COVID-19

У зоні ООС не зробили жодного тесту для виявлення COVID-19. Фото: flickr.com

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На Донбасі, в зоні операції Об'єднаних сил, станом на сьогодні не зробили жодного тесту для виявлення нового коронавірусу.

В регіоні відсутні необхідні тести. Наразі військові очікують надходження тестів, кількість яких залежить від рішення керівництва держави. Про це 20 березня заявив керівник прес-штабу ООС Павло Ковальчук, передає «Українська правда».

Станом на 20 березня випадків захворювання не зафіксовано. У нас ще не робили цих тестів, очікується надходження певної кількості тестів для забезпечення потреб Об'єднаних сил. Це найближчим часом, можливо сьогодні, — зазначив він.

За словами військового, медична служба оцінює епідеміологічну ситуацію в зоні ООС як благополучну. У прифронтовій зоні не зафіксовані навіть спалахи грипу та ГРВІ.

Зазначається, що вчора фонд «Повернись живим» повідомив про закупку та відправку в зону ООС 50 експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Ці препарати обійшлися фонду в 19 тис.140 грн.

Раніше повідомлялося, що станом на сьогодні лише 15 областей України забезпечені тестами на COVID-19. У інші регіони обіцяють їх доставити до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що 21 березня в Україну з Китаю доставлять швидкі тести на коронавірус у кількості, достатній приблизно для 1 млн осіб. Глава держави пообіцяв, що передусім тести передадуть військовослужбовцям Збройних сил України.