Коронавирус в Украине: в зоне ООС не сделали ни одного теста для выявления COVID-19

В зоне ООС не сделали ни одного теста для выявления COVID-19. Фото: flickr.com

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На Донбассе, в зоне операции Объединенных сил, по состоянию на сегодня не сделали ни одного теста для выявления нового коронавируса.

В регионе отсутствуют необходимые тесты. Сейчас военные ожидают поступления тестов, количество которых зависит от решения руководства государства. Об этом 20 марта заявил руководитель пресс-штаба ООС Павел Ковальчук, передает «Украинская правда».

По состоянию на 20 марта случаи заболевания не зафиксированы. У нас еще не делали этих тестов, ожидается поступление определенного количества тестов для обеспечения потребностей Объединенных сил. Это в ближайшее время, возможно сегодня, — отметил он.

По словам военного, медицинская служба оценивает эпидемиологическую ситуацию в зоне ООС как благополучную. В прифронтовой зоне не зафиксированы даже вспышки гриппа и ОРВИ.

Отмечается, что вчера фонд «Вернись живым» сообщил о закупке и отправке в зону ООС 50 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Эти препараты обошлись фонду в 19 тыс. 140 грн.

Ранее сообщалось, что по состоянию на сегодня только 15 областей Украины обеспечены тестами на COVID-19. В другие регионы обещают их доставить к концу следующей недели.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 21 марта в Украину из Китая доставят быстрые тесты на коронавирус в количестве, достаточном приблизительно для 1 млн человек. Глава государства пообещал, что прежде всего тесты передадут военнослужащим Вооруженных сил Украины.