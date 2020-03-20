В Минздраве рассказали, в каких случаях анализы на коронавирус делают бесплатно

Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135526-v-minzdrave-rasskazali-v-kakih-sluchayah-analizy-na-koronavirus-delaut-besplatno.html

Ракурс

Коронавирус определить без лабораторного анализа весьма проблематично, а экспресс-тесты слишком дорогие для рядового украинца. В каких же случаях анализы на коронавирус делают бесплатно?

На данный вопрос ответил директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин во время сегодняшнего брифинга.

Кузин сообщил, что любое тестирование и лабораторные анализы на заражение коронавирусом в Украине проводятся бесплатно лишь в том случае, если образцы в лабораторию отправляет непосредственно лечащий врач пациента, у которого установлены признаки инфицирования.

Кузин также отметил, что в Киеве на сегодняшний день определено восемь опорных больниц, а в областях Украины — по две больницы, в которые будут госпитализировать любых лиц с подозрениями на коронавирус, в том числе и представителей дипломатического корпуса. В случае необходимости, решение по ним может быть пересмотрено и для размещения больных могут использоваться другие медучреждения.

В настоящее время в Украине подготовлено 12 тыс. койкомест для размещения больных коронавирусом. При необходимости, для данных целей могут перепрофилироваться другие больницы.

Также рассматривается вопрос, что пациенты, у которых болезнь протекает в легкой форме, не будут госпитализироваться. Лечение таких больных будет проходить амбулаторно в режиме самоизоляции.

Как ранее писал «Ракурс», Кузин заявил, что лишь 15 регионов Украины обеспечены тестами, позволяющими диагностировать коронавирус.