У МОЗ розповіли, за яких умов аналізи на коронавірус роблять безкоштовно

Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135526-u-moz-rozpovily-za-yakyh-umov-analizy-na-koronavirus-roblyat-bezkoshtovno.html

Ракурс

Коронавірус визначити без лабораторного аналізу вельми проблематично, а експрес-тести занадто дорогі для пересічного українця. У яких же випадках аналізи на коронавірус роблять безкоштовно?

На дане питання відповів директор Центру громадського здоров’я Ігор Кузін під час сьогоднішнього брифінгу.

Кузін повідомив, що будь-яке тестування і лабораторні аналізи на зараження коронавірусом в Україні проводяться безкоштовно лише в тому випадку, якщо зразки в лабораторію відправляє безпосередньо лікуючий лікар пацієнта, у якого встановлені ознаки інфікування.

Кузін також зазначив, що в Києві на сьогоднішній день визначено вісім опорних лікарень, а в областях України — по дві лікарні, до яких будуть госпіталізувати будь-яких осіб із підозрами на коронавірус, у тому числі і представників дипломатичного корпусу. У разі необхідності, рішення по ним може бути переглянуто і для розміщення хворих можуть використовуватися інші медустанови.

Наразі в Україні підготовлено 12 тис. ліжко-місць для розміщення хворих на коронавірус. У разі необхідності, для даних цілей можуть перепрофілюватися інші лікарні.

Також розглядається питання, щоб пацієнтів, у яких хвороба протікає у легкій формі, не госпіталізувати. Лікування таких хворих буде проходити амбулаторно в режимі самоізоляції.

Як раніше писав «Ракурс», Кузін заявив, що лише 15 регіонів України забезпечені тестами, що дозволяють діагностувати коронавірус.