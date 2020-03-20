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Кабмин соберется сегодня для введения чрезвычайной ситуации в регионах — СМИ. Фото: Ракурс

Кабмин соберется сегодня для введения чрезвычайной ситуации в регионах — СМИ

20 мар 2020, 16:18
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Коронавирус в Украине уже стал причиной ряда существенных ограничений в жизни граждан. И в ближайшее время запретов не станет меньше. Так, сегодня правительство должно собраться на внеочередное заседание для введения чрезвычайной ситуации в Киеве и Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Меры борьбы с коронавирусом будут единственным вопросом в повестке дня заседания Кабмина. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на двух неназванных министров.

Между тем в СМИ появились сообщения, что действие решения о закрытии Киевского метрополитена продлено до 17 апреля.

Соответствующее распоряжение получили работники подземки от руководства, информирует «Апостроф», ссылаясь на источники среди сотрудников метро.

Во время карантина в метро выполняются ремонтные работы на платформах и станциях, чтобы не оставлять сотрудников без работы и заработка.

В то же время мэр Харькова Геннадий Кернес официально обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой запустить в работу Харьковский метрополитен.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Киевгоргосадминистрация уже согласилась ввести режим чрезвычайной ситуации в столице. Сейчас идет юридическое оформление решения.


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