Коронавирус: Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135543-koronavirus-obyavlena-chrezvychaynaya-situaciya-v-kieve-dnepropetrovskoy-i-ivano-frankovskoy.html

Ракурс

Коронавирус не может контролировать ни одна страна в мире, инфекция распространяется, несмотря на все старания властей. Сегодня вечером в Кабмине состоялось внеочередное заседание, на котором обсуждался вопрос распространения коронавирусной инфекции. В результате заседания было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в Киеве.

Также чрезвычайная ситуация вводится в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, сообщил в Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль завил, что соответствующие решения были ранее приняты региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с фиксированием случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр уточнил, что режим чрезвычайно ситуации в настоящее время не предполагает введение новых каких-либо ограничений. По словам Шмыгаля, режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия по борьбе с коронавирусом.

Тем временем, Черновицкая облгосадминистрация объявила о введении особого режима въезда и выезда из сел Топоривцы Новоселицкого района и Коленковцы Хотинского района. Жители данных сел обязаны оставаться дома в обсервации. В села разрешено завозить лишь продукты питания и медикаменты.

Выезжать из сел разрешено лишь в том случае, если необходима медицинская помощь, а также на работу на предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность других населенных пунктов.