Епідемія коронавірусу: першого інфікованого виявили на Харківщині

Перший випадок нового коронавірусу зафіксували у Харківській області, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n135547-epidemiya-koronavirusu-pershogo-infikovanogo-vyyavyly-na-harkivschyni.html

Ракурс

У Харківській області виявлено перший випадок інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2, який провокує розвиток коронавірусної хвороби COVID-19.

Таким чином, станом на 20.00 сьогоднішнього дня загалом в Україні є вже 29 випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Наразі в Україні офіційно від коронавірусу померли три особи.

Вчора мер Харкова Геннадій Кернес у своєму Telegram-каналі повідомляв, що у місті є 22 випадки підозри на коронавірус. Усі ці особи ізольовані й перебувають під наглядом лікарів.

Також ще по одному новому випадку інфікування коронавірусом сьогодні зафіксовано в Івано-Франківській та Львівській областях.

Очільник Івано-Франківської ОДА Володимир Джигіта у коментарі виданню «Громадське» повідомив, що новий випадок інфікування в області виявили в жінки, яка не контактувала з 56-річною громадянкою, що нещодавно померла в регіоні від коронавірусу.

Нагадаємо, у Київській області вже зафіксовано третій випадок інфікування новим коронавірусом. Першими інфікованими в області були нардеп Сергій Шахов та його дружина.