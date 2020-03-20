Коронавірус в Італії: померла вже третя українка

В Італії триває спалах нового коронавірусу, фото:

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В Італії жертвою нового коронавірусу SARS-CoV-2 офіційно стала вже третя громадянка України.

Це жінка 1960 року народження. Про це в коментарі виданню «Громадське» повідомила речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

Зазначається, що жінка померла в провінції Бергамо, розташованій на півночі Італії. Офіційне підтвердження її смерті українські дипломати отримали сьогодні.

Всього в Італії, яка є європейським епіцентром захворюваності на новий коронавірус, вже зафіксовано понад 47 тис. випадків інфікування SARS-CoV-2, понад 4 тис. інфікованих померли.

У провінції Бергамо також було зафіксовано другий випадок смерті української громадянки від коронавірусу, який стався 19 березня. 13 березня ще одна громадянка України померла у провінції Брешія.

Нагадаємо, у соцмережах повідомляють про смерть вже шістьох громадян України в Італії. Проте наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.