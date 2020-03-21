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Кадр из видео

Эпидемия коронавируса: в Испании нашлись респираторы из Украины (ФОТО)

21 мар 2020, 12:40
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Испанский телеканал RTVE в одном из своих сюжетов продемонстрировал видеозапись разгрузки в Испании респираторов украинского производства.

Надписи на коробках со средствами защиты свидетельствовали, что их изготовила харьковская компания BUK. В частности, на них указан слоган «Чистый воздух в любых условиях». Соответствующий сюжет опубликован на сайте телеканала.

В то же время, где и когда происходила эта разгрузка, не указывается.

Наразі в Україні спостерігається дефіцит респіраторів та медичних масок.

Сейчас в Украине наблюдается дефицит респираторов и медицинских масок.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко недавно в своем Фейсбуке опубликовал перечень компаний, которые продавали защитные маски в течение последних трех месяцев. В этом списке ООО «БУК. ЮА» — на 37 месте.

Всего, по информации Луценко, из Украины за границу за три месяца были проданы 983,5 тонн такой продукции.

Напомним, вчера из Украины в Киев вылетел самолет, который должен привезти медицинские маски, лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, а также аппараты для вентиляции легких.


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