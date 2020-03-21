Кадр из видео

https://racurs.ua/n135558-epidemiya-koronavirusa-ispanskiy-telekanal-pokazal-kak-razgrujaut-respiratory-iz-ukrainy-foto.html

Ракурс

Испанский телеканал RTVE в одном из своих сюжетов продемонстрировал видеозапись разгрузки в Испании респираторов украинского производства.

Надписи на коробках со средствами защиты свидетельствовали, что их изготовила харьковская компания BUK. В частности, на них указан слоган «Чистый воздух в любых условиях». Соответствующий сюжет опубликован на сайте телеканала.

В то же время, где и когда происходила эта разгрузка, не указывается.

Наразі в Україні спостерігається дефіцит респіраторів та медичних масок.

Сейчас в Украине наблюдается дефицит респираторов и медицинских масок.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко недавно в своем Фейсбуке опубликовал перечень компаний, которые продавали защитные маски в течение последних трех месяцев. В этом списке ООО «БУК. ЮА» — на 37 месте.

Всего, по информации Луценко, из Украины за границу за три месяца были проданы 983,5 тонн такой продукции.

Напомним, вчера из Украины в Киев вылетел самолет, который должен привезти медицинские маски, лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, а также аппараты для вентиляции легких.