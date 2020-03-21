Госпитализирован заместитель главы Харьковского облсовета, у его жены обнаружили коронавирус

Коронавирус продолжает распространяться по Украине, фото: Victor Vizu

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Заместитель главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагач госпитализированы в киевскую больницу после ухудшения состояния здоровья.

У его 37-летней жены обнаружили новый коронавирус. Женщина находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо. У Скоробагача коронавирус в настоящее время не обнаружен. Об этом сообщает издание MediaPort со ссылкой на его пресс-секретаря.

Вчера стало известно об обнаружении коронавируса у жителя Харьковской области. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер впоследствии сообщил, что 37-летняя харьковчанка, у которой диагностировали коронавирус после возвращения из Франции, на территорию области не въезжала и находится на Киевщине.

Напомним, в Украине уже зафиксированы более 40 случаев инфицирования новым коронавирусом, три человека умерли. Больше всего случаев в Черновицкой области.