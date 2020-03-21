Умерла глава фонда «Демократические инициативы» Бекешкина

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Ирина Бекешкина, фото: Фонд «Демократические инициативы»
Умерла глава фонда «Демократические инициативы» Бекешкинаhttps://racurs.ua/n135556-umerla-glava-fonda-demokraticheskie-iniciativy-bekeshkina.htmlРакурс
Ирина Бекешкина, глава фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, ушел из жизни.
Известному украинскому социологу было 68 лет. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Причины смерти Бекешкиной не сообщаются.
Она родилась в феврале 1952 года в городе Ивдель Свердловской области РСФСР.
Окончила философский факультет Киевского университета имени Т. Г. Шевченко и аспирантуру Института философии АН УССР.
С 1991 года Бекешкина — научный сотрудник Института социологии НАН Украины. В 1996 году стала заместителем директора фонда «Демократические инициативы», с 2001 года — научным руководителем этого фонда.
Напомним, в мае прошлого года Бекешкина выразила сомнения относительно аргументов, которыми президент Украины Владимир Зеленский объяснял свое решение досрочно распустить парламент.
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