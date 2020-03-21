Умерла глава фонда «Демократические инициативы» Бекешкина

Ирина Бекешкина, фото: Фонд «Демократические инициативы»

https://racurs.ua/n135556-umerla-glava-fonda-demokraticheskie-iniciativy-bekeshkina.html

Ракурс

Ирина Бекешкина, глава фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, ушел из жизни.

Известному украинскому социологу было 68 лет. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Причины смерти Бекешкиной не сообщаются.

Она родилась в феврале 1952 года в городе Ивдель Свердловской области РСФСР.

Окончила философский факультет Киевского университета имени Т. Г. Шевченко и аспирантуру Института философии АН УССР.

С 1991 года Бекешкина — научный сотрудник Института социологии НАН Украины. В 1996 году стала заместителем директора фонда «Демократические инициативы», с 2001 года — научным руководителем этого фонда.

Напомним, в мае прошлого года Бекешкина выразила сомнения относительно аргументов, которыми президент Украины Владимир Зеленский объяснял свое решение досрочно распустить парламент.