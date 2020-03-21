Коронавирус в Украине: из-за карантина ПЦУ принимает записки за здравие в онлайн-режиме

ПЦУ реагирует на введение в Украине карантина, фото: Православная церковь Украины

https://racurs.ua/n135555-koronavirus-v-ukraine-iz-za-karantina-pcu-prinimaet-zapiski-za-zdravie-v-onlayn-rejime.html

Ракурс

Православная церковь Украины (ПЦУ) во время действия карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса, принимать записки за здравие и упокой в онлайн-режиме. Записки будут приниматься в течение сегодняшнего дня.

Для этого нужно пройти по ссылке и указать в родительном падеже имена близких, за которых нужно совершить молитву за здоровье, спасение и благоденствие, или имена усопших лиц, за которых нужно совершить молитву за упокой их душ. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Молитва будет обязательно совершена в храме Православной церкви Украины это воскресенье, — подчеркивают в ПЦУ.

В ПЦУ призывают верующих в это время оставаться дома и отмечают, что священники церкви завершают богослужения и таинства, соблюдая карантинные предписания.

Напомним, на прошлой неделе Украинская греко-католическая церковь предложила верующим молиться онлайн в связи с распространением коронавируса.