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Ракурс
Киево-Печерская лавра. Фото: МК

УПЦ Московского патриархата подстрекает прихожан не соблюдать карантин из-за коронавируса (ВИДЕО)

19 мар 2020, 12:24
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Коронавирусный карантин, который введен украинской властью, обязательный к выполнению, так как является главным условием недопущения распространения инфекции. Но Украинская православная церковь Московского патриархата проигнорировала требование украинского правительства и продолжает проводить богослужения в Киево-Печерской лавре.

УПЦ Московского патриархата фактически призвала прихожан не выполнять правила коронавирусного карантина в опубликованном на YouTube видеоролике.

Служители Киево-Печерской лавры утверждают, что не так страшна эпидемия коронавируса, как грехи, которые губят человеческую душу. Они также пригрозили, что дальше будет еще хуже, если вовремя не покаяться в содеянных грехах. Поэтому УПЦ Московского патриархата призывает верующих посещать храм, причащаться самим и причащать своих детей.

По мнению церковников, лучшим средством от коронавируса является молитва.

Следует уточнить, что подобные заявления противоречат всем нормам введенного коронавирусного карантина, которые распространяются также на проведение религиозных мероприятий и собраний в храмах.

Как ранее писал «Ракурс», Украинская греко-католическая церковь в связи с угрозой распространения коронавируса призвала верующих молиться дистанционно без посещения церкви.

Источник: Ракурс


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