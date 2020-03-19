УПЦ Московского патриархата подстрекает прихожан не соблюдать карантин из-за коронавируса (ВИДЕО)https://racurs.ua/n135434-upc-moskovskogo-patriarhata-podstrekaet-prihojan-ne-vypolnyat-pravila-karantina-iz-za-koronavirusa.htmlРакурс
Коронавирусный карантин, который введен украинской властью, обязательный к выполнению, так как является главным условием недопущения распространения инфекции. Но Украинская православная церковь Московского патриархата проигнорировала требование украинского правительства и продолжает проводить богослужения в Киево-Печерской лавре.
УПЦ Московского патриархата фактически призвала прихожан не выполнять правила коронавирусного карантина в опубликованном на YouTube видеоролике.
Служители Киево-Печерской лавры утверждают, что не так страшна эпидемия коронавируса, как грехи, которые губят человеческую душу. Они также пригрозили, что дальше будет еще хуже, если вовремя не покаяться в содеянных грехах. Поэтому УПЦ Московского патриархата призывает верующих посещать храм, причащаться самим и причащать своих детей.
По мнению церковников, лучшим средством от коронавируса является молитва.
Следует уточнить, что подобные заявления противоречат всем нормам введенного коронавирусного карантина, которые распространяются также на проведение религиозных мероприятий и собраний в храмах.
Как ранее писал «Ракурс», Украинская греко-католическая церковь в связи с угрозой распространения коронавируса призвала верующих молиться дистанционно без посещения церкви.