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Ракурс
Києво-Печерська Лавра. Фото: МК

УПЦ Московського патріархату підбурює парафіян не дотримуватися карантину через коронавірус (ВІДЕО)

19 бер 2020, 12:24
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Коронавірусний карантин, який введений українською владою, обов’язковий до виконання, так як є головною умовою недопущення поширення інфекції. Але Українська православна церква Московського патріархату проігнорувала вимогу українського уряду і продовжує проводити богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

УПЦ Московського патріархату фактично закликала парафіян не виконувати правила коронавірусного карантину в опублікованому на YouTube відеоролику.

Служителі Києво-Печерської лаври стверджують, що не так страшна епідемія коронавірусу, як гріхи, які гублять людську душу. Вони також пригрозили, що далі буде ще гірше, якщо вчасно не покаятися у вчинених гріхах. Тому УПЦ Московського патріархату закликає віруючих відвідувати храми, причащатися самим і причащати своїх дітей.

На думку церковників, найкращим засобом від коронавірусу є молитва.

Слід уточнити, що подібні заяви суперечать всім нормам введеного коронавірусного карантину, які поширюються також на проведення релігійних заходів та зборів у храмах.

Як раніше писав «Ракурс», Українська греко-католицька церква у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу закликала віруючих молитися дистанційно без відвідування церкви.

Джерело: Ракурс


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