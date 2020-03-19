Києво-Печерська Лавра. Фото: МК

https://racurs.ua/ua/n135434-upc-moskovskogo-patriarhatu-pidburuie-parafiyan-ne-vykonuvaty-pravyla-karantynu-cherez-koronavirus.html

Ракурс

Коронавірусний карантин, який введений українською владою, обов’язковий до виконання, так як є головною умовою недопущення поширення інфекції. Але Українська православна церква Московського патріархату проігнорувала вимогу українського уряду і продовжує проводити богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

УПЦ Московського патріархату фактично закликала парафіян не виконувати правила коронавірусного карантину в опублікованому на YouTube відеоролику.

Служителі Києво-Печерської лаври стверджують, що не так страшна епідемія коронавірусу, як гріхи, які гублять людську душу. Вони також пригрозили, що далі буде ще гірше, якщо вчасно не покаятися у вчинених гріхах. Тому УПЦ Московського патріархату закликає віруючих відвідувати храми, причащатися самим і причащати своїх дітей.

На думку церковників, найкращим засобом від коронавірусу є молитва.

Слід уточнити, що подібні заяви суперечать всім нормам введеного коронавірусного карантину, які поширюються також на проведення релігійних заходів та зборів у храмах.

Як раніше писав «Ракурс», Українська греко-католицька церква у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу закликала віруючих молитися дистанційно без відвідування церкви.