Коронавірус. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n135241-koronavirus-v-ukrayinskyh-cerkvah-prodovjuut-ciluvaty-ikony-i-prychaschatysya-z-odnogo-posudu.html

Ракурс

Коронавірус став причиною введення в Україні жорсткого карантину, під час якого закриваються всі громадські місця. Однак церкви продовжують працювати і парафіяни не тільки відвідують служби, а й грубо порушують елементарні правила гігієни, що може привести до неконтрольованого поширення інфекції.

Парафіяни продовжують під час відвідування церкви цілувати святині і причащатися з однієї ложки, повідомляє «Бабель».

Незважаючи на небезпеку поширення коронавірусу, віруючих у церквах не зменшується. Деякі парафіяни навіть вважають, що віра допоможе їм уникнути зараження коронавірусом.

У церквах використовують вельми сумнівні засоби захисту від поширення інфекції. Наприклад, біля ікон лежать хустки, якими кожен віруючий протирає скло ікони після поцілунку. Можна навіть не уточнювати, що такі «запобіжні заходи» лише підвищують ризик зараження коронавірусом.

У церквах і храмах під час служби збирається дуже багато людей, які стоять дуже близько один до одного. Більшість парафіян похилого віку, а саме люди похилого віку належать до групи ризику, для якої коронавірус несе смертельну небезпеку.

Порушуються елементарні правила гігієни і під час причастя. Всі парафіяни причащаються з однієї ложки, а це може призвести до масового зараження коронавірусом.

Як раніше писав «Ракурс», Православна церква України закликала віруючих відмовитися від поцілунків святинь, а для причастя використовувати особистий посуд або одноразові стакани.