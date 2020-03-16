Коронавирус. Фото: РБК

https://racurs.ua/n135241-koronavirus-v-ukrainskih-cerkvyah-prodoljaut-celovat-ikony-i-prichaschatsya-s-odnoy-posudy-foto.html

Ракурс

Коронавирус стал причиной введения в Украине жесткого карантина, во время которого закрываются все общественные места. Однако церкви продолжают работать и прихожане не только посещают службы, но и грубо нарушают элементарные правила гигиены, что может привести к неконтролируемому распространению инфекции.

Прихожане продолжают во время посещения церкви целовать святыни и причащаться из одной ложки, сообщает «Бабель».

Несмотря на опасность распространения коронавируса, прихожан в церквях не уменьшается. Некоторые верующие даже полагают, что вера поможет им избежать заражения коронавирусом.

В церквях используют весьма сомнительные средства защиты от распространения инфекции. Например, возле икон лежат платки, которыми каждый прихожанин протирает стекло иконы после поцелуя. Можно даже не уточнять, что такие «меры предосторожности» лишь повышают риск заражения коронавирусом.

В церквях и храмах во время службы собирается очень много людей, которые стоят в непосредственной близости друг к другу. Большинство прихожан преклонного возраста, а ведь именно старики относятся к группе риска, для которой коронавирус несет смертельную опасность.

Нарушаются элементарные правила гигиены и во время причастия. Все прихожане причащаются с одной ложки, а ведь это может привести к массовому заражению коронавирусом.

Как ранее писал «Ракурс», Православная церковь Украины призывала верующих в сложившейся ситуации отказаться от поцелуев святынь, а для причастия использовать личную посуду или одноразовые стаканы.